Рост промышленного производства в Краснодарском крае составил 3,4%

За девять месяцев текущего года рост промышленного производства на Кубани по сравнению с январем-сентябрем 2018 года составил 3,4%. Такие данные публикует Краснодарстат.

В частности, добыча нефти сократилась на 10,7%, добыча гипса увеличилась на 6,8%, добыча ПГС – в 1,6 раза. Рост промышленного производства в обрабатывающей промышленности составил 3,6%, в производстве пищевых продуктов произошло снижение на 5%.

В пищевой промышленности увеличилось производство кондитерских изделий (на 4,6%), мороженого (на 7,5%) и мясных полуфабрикатов (на 7,9%). Сократилось производство мясных консервов (на 4,2%), круп (на 11%) и творога (на 13,6%).

Среди обрабатывающих производств наибольшее увеличение выпуска продукции отмечалось в производстве нательного (на 11,6%), минеральных удобрений (на 5,4%) и промышленных газов (азота - на 4%, аргона - на 24,7%).

Дмитрий Михеенко