Экспорт-услуги

Пермский край стал экспериментальной площадкой для тестирования новых методов государственной поддержки экспорта продукции и услуг, предоставляемых малым и средним бизнесом. Региональные чиновники консультируют компании, желающие выйти на внешние рынки. Предприниматели с энтузиазмом воспринимают помощь и надеются, что она позволит им вырасти и занять новые ниши.

В Перми прошел межрегиональный экспортный форум, в рамках которого федеральным властям презентовали действующих и потенциальных местных экспортеров, а также меры господдержки, которые способствуют выходу компаний на внешние рынки. За 2018 год их количество увеличилось на 18% и на сегодняшний день составляет чуть менее 700, сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.

По данным Пермской таможни, за первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот Пермского края составил $3,2 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7%. Экспорт вырос на 2,2% — до $2,7 млрд, импорт — на 42,3%, до $469,3 млн. Дальнейший вектор развития задан президентом РФ в рамках нацпроекта: к 2024 году страна должна нарастить объем несырьевого экспорта до $250 млрд. При этом, как говорит Максим Решетников, от химической промышленности, уже завоевавшей внешние рынки, сильного роста показателей ждать не приходится, ставку нужно делать на малый и средний бизнес. По оценкам главы региона, уже заметно проникновение на внешние рынки лесной, бумажной и пищевой промышленности. Отдельным направлением является экспорт услуг.

Для стимулирования выхода компаний за рубеж создан Российский экспортный центр (РЭЦ), предоставляющий субсидии или льготное кредитование. На эти цели заложено 24 млрд руб. Экспортные центры работают и на уровне регионов. В них бизнес может получить консультацию о возможностях получения господдержки и помощь в подготовке документов для их подачи в РЭЦ. Еще одно направление поддержки — услуги в сферах образования и маркетинга, затраты на которые берет на себя регион.

«Мы оказываем содействие в продвижении пермских компаний на крупных международных мероприятиях. Так, в рамках выставки Hannover Messе организовали единый стенд, на котором представили 13 компаний. Они провели на выставке около 300 встреч с потенциальными клиентами и продолжают переговоры»,— сообщил руководитель Агентства инвестиционного развития Пермского края Павел Носков.

Министерство экономического развития в партнерстве с международной аудиторско-консалтинговой сетью фирм PwC запустило экспортный акселератор. Примерно 30 его участников готовят экспортные дорожные карты и ищут парт­неров на целевых рынках.

Компании «Промёд» уже удалось сформировать базу потенциальных покупателей в Китае. «Нам стараются помочь с сертификацией, консультируют. При выходе на экспорт много юридических моментов, которые зачастую неизвестны новичку»,— пояснили пользу образовательной программы в «Промёде».

Выход на международные рынки упрощается, если самостоятельно работать через маркетплейсы и известные торговые площадки типа Ebay и Amazon. Таким образом, например, удмуртские производители детской мебели закрепились на рынке Германии, рассказал первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин. Но и работа с маркетплейсами требует затрат — для их продвижения и оплаты «золотых» аккаунтов. В связи с этим правительство Пермского края и Российский экспортный центр подписали соглашение в области развития несырьевого экспорта по каналам электронной торговли на 14 площадках. Для предпринимателей действует программа полного субсидирования участия в продвижении, на эти цели в бюджете регионального Центра поддержки экспорта заложено 6,7 млн руб. Эти средства планируется направить на рекламное продвижение компаний, среди которых ООО «НЕД-Пермь», Торговый дом «Пермские обои», ТД «Европейский картон», Краснокамская фабрика деревянной игрушки и другие, на маркетплейсах — на подготовку продукта, его упаковку и дальнейшее продвижение по торговым каналам. При этом как малый, так и крупный бизнес смогут получить консультационное и методологическое сопровождение, включая бесплатную помощь в выборе площадки, сервисного партнера, консультации по продвижению.

Как показывает практика, мало выйти на внешние рынки, необходимо уметь вести экспортный бизнес. Присутствовавшие на форуме представители иностранных компаний, имеющие контракты с российскими, озвучили ряд типовых ошибок. Так, глава американской Enke Systems Нэрсес Канаян отметил недостаточный уровень английского языка, который не позволяет грамотно выстраивать коммуникацию, сервис и дальнейшие продажи. Директор болгарской компании «Новый Пловдив» Лъчезар Лулчев сталкивался с ситуацией, когда российские производители не были готовы изменить и удешевить товар для выхода на иностранный рынок. Глава немецкого Minea Brandenburg GmbH Карстен Швер обратил внимание на невыстроенную систему логистики: «Чтобы я мог в течение суток доставить деталь, а не неделю готовить для этого бумаги». Основатель индийской Texinception Global Sourcing Solutions Зохан Шарма рекомендовал активнее рекламировать и себя, и продукт.

Пермская фармацевтическая компания «Медисорб» столкнулась с трудностями по сертификации своих препаратов за рубежом. «Процессы регистрации наших разработок затягиваются от двух до пяти лет. Соответственно, нет гарантии, что на момент лицензирования препарат останется актуальным»,— пояснил коммерческий директор компании Юрий Фатеев.

Помимо товаров, Пермский край развивает экспорт услуг. В связи с этим в регионе растет количество иностранных студентов, получающих профессию фармацевта, врача или инженера. Однако и здесь не помешала бы помощь федерации для создания соответствующей инфраструктуры — учебных корпусов и общежитий. «Для государства принципиален экспорт образовательных услуг. Мы хотим, чтобы Пермский край стал пилотом. Но образовательные учреждения живут на инфраструктуре, созданной в советские годы. Средств федерального бюджета немного, поэтому здесь необходимы государственно-частное партнерство и концессия»,— отметила замминистра образования РФ Наталья Бочарова. Пермский край уже начал решать эту задачу: кампусы для иностранных студентов будут возведены инвестором в Камской долине. По расчетам краевых властей, студенты, получив образование, смогут рассчитывать на работу на предприятиях-партнерах вуза и насытить регион востребованными специалистами.

В целом потенциальным и действующим экспортерам нужны «шпаргалки» и наставники, и только потом — субсидии. Это показал опрос, проведенный в рамках форума для экспортеров и тех, кто еще не приступил к международным продажам. В списке необходимых мер поддержки первое место заняли не деньги: участники голосовали за консультации, помощь в маркетинге, упрощение процедур контролирующих органов.

Не все эти задачи решаются на уровне регионов. Губернатор Прикамья предложил для ускорения обработки запросов от региональных экспортеров использовать единую цифровую платформу Российского экспортного центра, чтобы система самостоятельно анализировала эти документы и сообщала «наверх» о том, что на некоторые вопросы пока не получены ответы. В ответ руководитель РЭЦ Андрей Слепнев предложил Пермскому краю принять участие в тестировании версии экспортного навигатора, еще не представленной общественности. «У нас есть бета-версия навигатора. Там присутствует оценка стран, партнеров, ограничений, пошлин. В ближайшей перспективе мы вынесем ее на широкое обсуждение. Мы вас туда включим и будем на вас тренироваться»,— заявил Андрей Слепнев.

Уже в 2020 году в список мер поддержки экспортеров добавятся программы кэш-рибейта, сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков, патентования за рубежом результатов интеллектуальной деятельности, льготного кредитования экспорта коммерческими банками на поддержку экспорта услуг. Список механизмов будет расширяться вместе с поступающими от экспортеров предложениями.

По мнению самих предпринимателей, господдержка в конечном итоге поможет малому и среднему бизнесу вырасти и занять новые ниши. «Малый бизнес — это средний класс. Он способен создавать инновационные продукты и выводить их на рынок. Именно малый и средний бизнес открывает новые ниши и через годы становится крупным. Это развитие и бизнеса, и страны»,— говорят в пермской компании «Промёд».

«Государственная поддержка в первую очередь важна тем компаниям, которые только выходят на зарубежные рынки,— отмечает директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов.— Зачастую для потенциального экспортера не очень понятен результат выхода на новые рынки. Это всегда вложение средств с существенным риском. Внутри страны картина понятна, а потенциальный спрос на иностранном рынке неизвестен, его сложнее оценить и спрогнозировать. Поэтому многие компании не торопятся вкладывать деньги. Государственная помощь, софинансирование на каждом из этапов стимулирует предпринимателей. Потому что он рискует не всеми средствами, а только частью».

Юлия Сырова