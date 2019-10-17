Показательный рост

Инвестиции в основной капитал предприятий Пермского края за первые шесть месяцев 2019 года показали рост по отношению к аналогичному периоду 2018-го. После прошлогоднего спада такой подъем, казалось бы, должен вселять оптимизм, однако эксперты его не испытывают. Увеличение показателя они списывают на неточность статистики и указывают, что за более длительный период инвестиции, да и промышленность в целом, в основных отраслях демонстрируют спад.

По данным Пермьстата, за январь — июнь 2019 года на развитие экономики и социальной сферы края было направлено 103,1 млрд руб. в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов, без учета субъектов малого предпринимательства — 79,3 млрд руб. Статистика показывает, что рост инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,9%.

Напомним, по итогам 2018 года инвестиции в основной капитал показали спад на 7,6%. Сумма вложений составила 238 млрд руб. по полному кругу хозяйствующих субъектов, а без учета малых предприятий — 183 млрд руб.

Однако, по мнению аналитиков, радоваться росту рано. Как пояснил директор Центра прикладной экономики при ВШЭ Александр Мальцев, статистика отражает скорее итог инвестиций, чем сам процесс: когда построенные и приобретенные объекты поставлены на учет, тогда и отражаются в статистике. «При этом могут просто быть поданы ошибочные данные — кто-то напишет данные не в миллионах, а в тысячах, и будет скачок»,— допускает эксперт.

Доцент кафедры финансов, кредита и биржевого дела ПГНИУ Олег Ганин считает, что определить тенденцию в 2019 году по сравнению с 2018-м невозможно. Эффект инвестиционной деятельности имеет «накопительный» характер, который прослеживается лишь при довольно продолжительном периоде наблюдений. Господин Ганин указал, что, по данным за период с начала 2000-х по 2017 год, в Пермском крае можно отследить в целом восходящий тренд, если оценивать в стоимостных единицах. «А вот если тот же период анализировать по индексу физического объема инвестиций в основной капитал, то получим совершенно другую картину. Согласно ему, спад наблюдается с 2013 года. То есть имеет место лишь инфляционный рост стоимости условной единицы продукции»,— уточнил он.

Обработка и добыча доминируют Больше всего предприятия вложили в хозяйственный инвентарь — 37,4%, в возведение сооружений — 21,5%, в нежилые здания — 13,9%. При этом они предпочитают инвестировать собственные средства: такой источник указали 74,3%, привлеченные средства составили 25,7%.

Разбивка инвестиций по сферам деятельности примерно соответствует тем долям, которые занимают соответствующие отрасли в экономике региона. На первом месте — обрабатывающие производства — 38,3 млрд руб., далее — добыча полезных ископаемых — 19,4 млрд руб. Остальные отрасли следуют после них с большим отрывом. Например, в отрасли транспортировки и хранения в основной капитал вложили 4,6 млрд руб., в строительство — 2,6 млрд руб.

По темпам прироста по отношению к аналогичному периоду прошлого года картина весьма неоднородная. По мнению экспертов, она не слишком показательна, может быть связана со сдачей крупных проектов и, скорее всего, будет нивелирована к концу года.

Олег Ганин снова предлагает взглянуть на динамику в отраслях в более длительной перспективе. По его словам, в сельском хозяйстве давно не было значительного прироста инвестиций. Судя по данным Росстата, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и водой, наоборот, виден небольшой рост с 2015 года. Беспокойство экономиста вызывает ситуация в добывающих и обрабатывающих отраслях, так как индекс промышленного производства (ИПП) в этих сферах также снижается. В первом полугодии 2018 года он составлял 104, а в первом полугодии 2019-го — 101,9. Если ориентироваться только на этот период наблюдения, то по основному виду деятельности в Пермском крае (а обработка занимает около 30% от валового регионального продукта) наблюдается отрицательная тенденция.

Динамика ИПП по обеспечению электроэнергией, газом и паром также показывает снижение показателя: 101,9 в первом полугодии 2018 года против 100 в первом полугодии 2019-го. Динамика производства по водоснабжению, водоотведению, утилизации отходов и другим показателям выглядит следующим образом: 97,9 в первом полугодии 2018 года и 101,5 в первом полугодии 2019-го.

«О спаде в промышленности говорит в первую очередь снижение индекса физического объема валового регионального продукта, снижение индекса промышленного производства в добывающих и обрабатывающих отраслях, критически низкие темпы роста индекса в сельском хозяйстве»,— заключает Олег Ганин.

Гендиректор инвесткомпании «Кастомкэпитал» Сергей Бровцев напоминает, что большинство промышленных предприятий Пермского края имеют центры принятия решений вне региона, туда же уходит значительная часть налоговых поступлений. У местных же предпринимателей дела все хуже год от года. «Малый бизнес из Перми уезжает, люди не хотят инвестировать. Люди скоро уедут, и останутся одни заводы. Их рабочие будут получать хорошую зарплату, но ее будет некуда потратить»,— сокрушается господин Бровцев.

Настораживает экспертов и высокий процент износа основных фондов в регионе. В Пермском крае он составляет 65% (средний показатель по России — 53%), и не снизился в 2018 году по сравнению с предыдущим периодом, то есть оборудование предприятий устаревает быстрее, чем закупается новое. Александр Мальцев объясняет это тем, что большой объем старых фондов унаследован еще с прежних времен, и по объему и доле этого «наследства» мы в лидерах, поэтому нужно больше времени для его обновления.

Строительные вложения Неожиданный рост (в 2,1 раза) продемонстрировала за полгода 2019 года деятельность предприятий гостиничного бизнеса и общепита. В натуральном выражении сумма инвестиций в эту отрасль составила 26,4 млн руб. Скорее всего, основную долю в этой цифре составили бюджетные расходы, в частности на снос ДК «Телта», на месте которого краевые чиновники мечтают построить отель.

Сергей Бровцев считает, что статистика не отражает реального положения в отрасли общепита. «Цены везде растут, при этом, по данным участников рынка, в течение последних трех лет идет снижение средних чеков»,— отметил он.

Оптовая, розничная торговля, объединенные в статистике Пермьстата с автосервисами, показали 61,7% роста. На 71,7% выросли инвестиции в здравоохранение и социальные услуги — эту отрасль в основном составляют бюджетные учреждения. Деятельность в области информации и связи также показала значительный рост — 51,3%.

Интересно, что серьезный рост отмечается в сфере строительства — на 28%, инвестиции за полгода составили 2,6 млрд руб. в денежном выражении. Объяснить такие данные при сложном положении в отрасли, вызванном законодательным запретом использовать средства дольщиков для инвестиций, трудно.

Александр Мальцев считает, что это «казусы статистики». Если застройщики ускорились и вырос объем незавершенного строительства, то это не отразится на результатах, так как незавершенка — это не основные средства. «Возможна ситуация, когда застройщик построил, ввел в эксплуатацию, но не продал и ставит к себе на баланс. Тогда это говорит либо о превышении спроса над предложением, чего вроде бы на рынке не наблюдается, либо о накоплении непроданных квартир „на будущее“, после отмены долевки, но это дорогое удовольствие»,— рассуждает эксперт.

Сергей Бровцев пессимистично оценивает положение дел в строительной отрасли. «В кулуарах большинство строителей говорят: наверное, будем уходить из Перми. Повышение цен будет частично компенсировано снижением ставки по ипотеке. Сбербанк уже объявил об этом, остальные банки тоже это сделают. Это создаст волну спроса. Но строить стали меньше, квадратных метров сдается меньше. При этом подорожала себестоимость 1 кв. м. Непонятно, надо ли хвастаться ростом инвестиций, или печалиться. Скорее это вынужденная мера роста цен и уменьшение прибыли»,— рассуждает эксперт.

Политический аспект Показатель роста инвестиций в основной капитал приобрел большее значение после того, как вошел в утвержденный президентом России Владимиром Путиным в апреле 2019 года перечень критериев, по которым будут оценивать губернаторов в плане выполнения нацпроектов. На фоне других регионов Приволжского федерального округа Пермский край по инвестициям выглядит довольно оптимистично. По итогам первого полугодия Росстат поставил регион на третье место по объему инвестиций в основной капитал – после Татарстана и Башкирии.

В то же время Пермский край попал в список регионов с наихудшим прогнозом динамики роста валового регионального продукта. Прогноз по всем регионам России на днях представило вместе с проектом бюджета федеральное Мин­экономразвития. Чиновники предполагают, что темп роста ВРП в Пермском крае составит 1,6%, что примерно коррелируется с этим показателем в течение последних трех лет.

АЛЕКСАНДРА КОЛПАКОВА