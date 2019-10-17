Движение вперед

Властям и промышленникам Пермского края предстоит непростой диалог об ускорении процесса внедрения на производствах передовых технологий. Необходимость движения по этому пути осознают и те и другие. При этом чиновники руководствуются установками, предписанными национальными проектами, а представители реального сектора — экономической целесообразностью. И именно здесь находится камень преткновения. На сегодняшний день работодателю в большинстве случаев выгоднее использовать рабочую силу человека, чем разрабатывать и внедрять автоматизированные комплексы.

Впрочем, замена человеческих рук на умные устройства на промпредприятиях медленно, но происходит. Лидерами по этому показателю являются машиностроители. Результат бездействия очевиден: можно совсем отстать от мирового технологического прогресса и оказаться на обочине. Поэтому шансы на то, что диалог пройдет в конструктивном русле, есть.