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Ольга Дерягина, редактор Business GUIDE «Промышленность и инновации»

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Движение вперед

Ольга Дерягина, редактор Business GUIDE «Промышленность и инновации»

"Business guide Промышленность и инновации". Приложение от , стр. 11

Властям и промышленникам Пермского края предстоит непростой диалог об ускорении процесса внедрения на производствах передовых технологий. Необходимость движения по этому пути осознают и те и другие. При этом чиновники руководствуются установками, предписанными национальными проектами, а представители реального сектора — экономической целесообразностью. И именно здесь находится камень преткновения. На сегодняшний день работодателю в большинстве случаев выгоднее использовать рабочую силу человека, чем разрабатывать и внедрять автоматизированные комплексы.

Впрочем, замена человеческих рук на умные устройства на промпредприятиях медленно, но происходит. Лидерами по этому показателю являются машиностроители. Результат бездействия очевиден: можно совсем отстать от мирового технологического прогресса и оказаться на обочине. Поэтому шансы на то, что диалог пройдет в конструктивном русле, есть.

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