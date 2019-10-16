ESG – диджитализация на FINOPOLIS – 2019

Банк «Центр-инвест» выступил официальным партнером Молодежных дней FINOdays и участником форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS в Сочи, где представил концепт умного банкомата, диджитал-акселератор с функцией наставничества, а также технологию распознавания лиц, с помощью которой гости и участники форума могли найти свои фотографии в общем фотоархиве за все дни мероприятия и получить их на email.

Основной концепцией стенда банка «Центр-инвест» стал акселератор и успехи его резидентов. На Финополисе в диджитал-формате «Центр-инвест» представил стартапы, которые начали свой бизнес вместе с банком, наставников, которые им помогали, и спикеров, которые всех обучили и вдохновили. Например, компания Vision Systems презентовала разработанный по заказу банка «Центр-инвест» концепт умного банкомата, который может идентифицировать клиента при помощи камеры, а также защитить средства на карте в случае, если она попадет в руки постороннему лицу.

«Помимо прогресса финансовых технологий, банк уделяет особое внимание развитию предпринимательства. Благодаря акселератору (acc.centrinvest.ru) 800 предпринимателей запустили собственный бизнес и более 300 действующих бизнесменов повысили объем выручки на 20%», - рассказал Владислав Соленый, руководитель Лиги донских акселераторов.

Специалисты банка «Центр-инвест» приняли участие в работе конкурсной комиссии по отбору проектов и менторству финтех–стартапов, а также выступили с лекциями и мастер-классами перед участниками форума.

На открытой сцене с лекцией «Искусство анализа больших данных» выступил председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», д.э.н., профессор Василий Высоков.

Стенд банка посетила делегация представителей Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной. Она отметила инновационность банка «Центр-инвест» в работе с малым бизнесом и начинающими предпринимателями, а также важность использования ESG-принципов и Целей устойчивого развития в банковской деятельности.

«Для многих вопросов, которые были предметом жарких дискуссий спикеров на площадках форума, банк «Центр-инвест» уже имеет позитивный опыт апробированных решений. Так, например, тезис о том, что криптовалюты могут стать платежным средством только тогда, когда ими можно будет платить налоги, был реализован для расшивки неплатежей еще в средине 90-х годов, когда бюджет не только принимал векселя банка «Центр-инвест» в уплату налогов, но и для финансирования бюджетных расходов. Дискуссия об интеграции физических и цифровых технологий (phygital) отражена в Стратегии банка на 2019-2021 годы «ESG - диджитализация», - отметил Василий Высоков в диалоге с главой Банка России.

Мастер-класс «Growth Hacking в финтехе. Теория и практика» для участников FINOdays провел менеджер проектов «Центр-инвеста» Альберт Фахрутдинов, который рассказал, как вырастить современный финтех-продукт, что такое Growth Hacking, плюсы и минусы data-driven- и JTBD-подходов.

Партнёры банка приводили участникам форума примеры успешной реализации своих проектов и продуктов совместно с «Центр-инвестом». НСПК презентовала новый бесконтактный сервис на примере токенизированных карт «Мир», выпущенных банком «Центр-инвест». Компания SAP SE также представила свои ИТ-решения, которые были локализованы в крупнейшем региональном банке на Юге России.

Форум, проводимый Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка, стал крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. В этом году ключевыми темами стали Маркетплейс, быстрые платежи, биометрия, цифровизация аудита для финансового сектора, FinTech как профессия.