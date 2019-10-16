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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Нижегородская область проигрывает всем регионам России по стоимости воды для коммерческих нужд

Бизнес-омбудсмен подготовил обращение к губернатору по этому поводу.

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Нижегородские предприниматели озвучили свои предложения по улучшению инвестиционного климата в регионе.


Бизнесмены готовы вносить свой вклад в решение поставленной губернатором Глебом Никитиным перед регионом амбициозной задачи закрепиться в первой двадцатке рейтинга Российского Агентства стратегических инициатив. Пока же мы отстаем от лидеров по ряду показателей, что в свою очередь тормозит привлечение инвестиций. В частности, хромает информированность предпринимателей, а также качество работы экспертов, которые должны взаимодействовать с АСИ.

Есть и конкретные инициативы. Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что Нижегородская область проигрывает всем регионам Российской Федерации по стоимости воды для коммерческих нужд и что им уже подготовлено соответствующее обращение к губернатору, и «Водоканал» тоже готовит предложения по решению этой проблемы.

Также Павел Солодкий отметил положительную динамику в работе с МРСК, «Теплоэнерго» и «Водоканалом». Это стратегические партнеры при реализации крупных инвестиционных проектов. При этом он добавил, что ряд законов, которые касаются технического присоединения к сетям, требуют актуализации.

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