Нижегородская область проигрывает всем регионам России по стоимости воды для коммерческих нужд Бизнес-омбудсмен подготовил обращение к губернатору по этому поводу.

Нижегородские предприниматели озвучили свои предложения по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Бизнесмены готовы вносить свой вклад в решение поставленной губернатором Глебом Никитиным перед регионом амбициозной задачи закрепиться в первой двадцатке рейтинга Российского Агентства стратегических инициатив. Пока же мы отстаем от лидеров по ряду показателей, что в свою очередь тормозит привлечение инвестиций. В частности, хромает информированность предпринимателей, а также качество работы экспертов, которые должны взаимодействовать с АСИ.

Есть и конкретные инициативы. Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что Нижегородская область проигрывает всем регионам Российской Федерации по стоимости воды для коммерческих нужд и что им уже подготовлено соответствующее обращение к губернатору, и «Водоканал» тоже готовит предложения по решению этой проблемы.

Также Павел Солодкий отметил положительную динамику в работе с МРСК, «Теплоэнерго» и «Водоканалом». Это стратегические партнеры при реализации крупных инвестиционных проектов. При этом он добавил, что ряд законов, которые касаются технического присоединения к сетям, требуют актуализации.