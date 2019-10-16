«Екатеринбург Арена» перейдет на баланс Свердловской области до 2020 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче в собственность Свердловской области стадиона «Екатеринбург Арена». В перечне объектов, которые будут переданы помимо самого стадиона значатся еще 23 объекта на его территории.

Передача имущества должна быть завершена до 1 января 2020 года.

Центральный стадион построен в 1956 году. Имеет статус объекта культурного наследия и включен в список памятников культуры государственного значения. С 2006 по 2011 годы находился на реконструкции стоимостью 2,5 млрд руб. Его владельцем тогда являлось ОАО «Центральный стадион», акционерами которого были министерство госимущества Свердловской области, мэрия Екатеринбурга и ЗАО «Группа Синара». В 2012 году, после утверждения Екатеринбурга в списке 11 городов-организаторов ЧМ-2018, было принято решение о новой реконструкции стадиона — для приведения его в соответствие с требованиями FIFA. Работы проводились с сентября 2015 года по апрель 2018 года. Реконструкция к ЧМ-2018 обошлась в 12,2 млрд руб. Вместимость стадиона была увеличена с 27 тыс. мест до 35 тыс., площадь — с 10,7 га до 11 га. После завершения реконструкции Центральный стадион был передан в собственность федеральным властям. Ранее директор Центрального стадиона Оксана Тищенко говорила, что содержание «Екатеринбург Арены» обходится федеральному бюджету в 335 млн руб. в год.

О том, как стадион готовили к передаче, читайте в материале «Урал выходит на арену»