В Сочи горело здание на территории воинской части

Пожар на территории Адлера случился сегодня, 16 октября, около 7 утра. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, горело здание на территории воинской части.

В ГУ МЧС по краю сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 7:20. Горело административное здание в Адлерском районе по улице Бестужева. Первые пожарные расчеты прибыли в 7:26. В 7:36 горение на площади 80 кв. м было локализовано. Ликвидировать пожар удалось в 7:55. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 20 человек. В тушении принимало участие четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Кроме того, сегодня произошло короткое замыкание проводки без последующего горения в коррекционной школе по улице Фадеева в Краснодаре. Сообщение об этом поступило в 15:07. В здании произведена эвакуация.

Василий Хитрых