Первый соцобъект на Кубани подключен к интернету в рамках нацпроекта

Школа № 67 в поселке Черешня в Сочи стала первым социальным объектом в регионе, который получил доступ к широкополосному интернету в рамках реализации проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Помимо школы оптоволоконная линия проведена и к местному ФАПу. Подрядчиком выступило АО «Компания ТрансТелеКом», выигравшее аукцион, согласно его условиям общество до 2021 года должно обеспечить доступ к широкополосному интернету 1935 объектам Краснодарского края, среди которых школы, ФАПы, органы госвласти и местного самоуправления, подразделения Росгвардии, избирательные комиссии, пункты полиции, пожарные части и т. д. Стоимость работ составит более 1,5 млрд руб.

«Задача не простая, но очень интересная, - до конца ноября нам нужно подключить 504 объекта. Здесь, в селе Черешня, мы провели отдельную оптоволоконную линию и создали узел связи. Он дает большие возможности по предоставлению услуг населению и субъектам МСП, а также развитию цифровых сервисов по программе виртуального фиксированного оператора», - рассказал генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова, в ближайшие два с половиной года в России в рамках нацпроекта широкополосный доступ к интернету получат более 100 тыс. социальных объектов. «Это значит, что скоростной интернет придет в десятки населенных пунктов, туда, где его сегодня нет. До конца этого года будут подключены 26% объектов», - заявил господин Носков. Он также отметил, что для учебных заведений бесплатно не только подключение услуги, но и интернет-трафик.

АО «Компания ТрансТелеКом» принадлежит ОАО «РЖД» (владеет 99,99% акций компании). Оператор связи эксплуатирует и обслуживает в России волоконно-оптические линии протяженностью более 78 тыс. км и пропускной способностью более 4,2 Тбит/с. Трансконтинентальная магистраль компании Eurasia Highway имеет соединения с сетями связи практически всех соседних стран, включая Китай, Японию, Монголию, Финляндию, страны Балтии и СНГ.

Андрей Ульченко