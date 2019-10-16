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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Застройщик пытается обнести забором придомовую территорию ОКН

Дочь конструктора Ростислава Алексеева пикетировала Дом правительства.

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В фазу силового противостояния вступил 16 октября конфликт между застройщиком ООО «Дом на Провиантской» и жителями дома № 45а по улице Ульянова в центре Нижнего Новгорода.


Этот дом известен как Дом Ростислава Алексеева. Знаменитый конструктор судов на подводных крыльях прожил здесь все свои горьковские года, и сегодня в доме живут его родственники. Застройщик возводимого рядом восьмиэтажного дома предпринимает попытки передвинуть забор, обнеся им часть придомовой территории. Конфликт можно было бы считать типичным для точечной застройки в историко-культурном центре города, если бы Дом Алексеева не являлся объектом культурного наследия. И если бы застройщик не попытался передвинуть забор, отогнав протестующих жителей с применением физической силы, для чего на площадку прибыли несколько крепких молодых людей в сопровождении юриста, посоветовавшего семье Алексеева свернуть в трубочку документы, запрещающие вести здесь строительство. Об этом в интервью «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал внук конструктора Глеб Сулоев, проживающий в этом же доме.

Застройщик пытается возвести объект, несмотря на запреты на строительство со стороны министерства экологии и управления госохраны региона. При этом по словам дочери конструктора Татьяны Алексеевой, которая встала 16 октября в одиночный пикет в Кремль возле здания областного правительства, на дом, являющийся ОКН, странным образом утрачены документы, и теперь ни одна домоуправляющая компания не берется его обслуживать.

Пикетчица была приглашена к заместителю губернатора Сергею Морозову, который собрал для обсуждения ситуации вокруг Дома Алексеева министра строительства Анатолия Молева, руководителя регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Григория Меламеда, главного архитектора Нижегородской области Сергея Попова и градозащитницу Анну Давыдову.

«Считаю, что в заключении негосударственной экспертизы допущены грубейшие нарушения в части отсутствия мероприятий по обеспечению сохранности ОКН, сохранению краснокнижных растений, усилению подпорной стенки и другие, - приводит слова Сергея Морозова пресс-служба губернатора и правительства области. – Вести строительство по такой документации категорически нельзя, это было озвучено застройщику на встрече еще в начале апреля, однако никаких действий с его стороны мы так и не увидели. Более того, в нарушение выданных УГООКН предписаний о ведении любой хозяйственной деятельности застройщик предпринимает попытки земляных работ и установки забора. Это недопустимо! Будем предпринимать все необходимые меры для пресечения неправомерных действий. Еще раз призываю все стороны этого конфликта – и жителей, и застройщика – действовать только в правовом поле».

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