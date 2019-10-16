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Прокуратура Ульяновской области потребовала ужесточить приговор директору фирм за хищение бюджетных средств

Прокуратура Чердаклинского района Ульяновской области требует ужесточения наказания в виде 6 лет колонии руководителю организаций за причиненный региональному бюджету ущерб. Об этом сообщает областное ведомство.

Как установил надзорный орган, в 2012 году ООО «Надежда» и ООО «Вера», будучи начинающими субъектами малого предпринимательства, получили гранты на сумму 600 тыс. руб. на открытие собственного дела. Позже выяснилось, что директор этих фирм изготавливала фиктивные бизнес-планы и договоры на приобретение оборудования для открытия ресторана и пекарни.

Женщина признана виновной по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и приговорена судом к штрафу в 150 тыс. руб.

Алена Смирнова


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