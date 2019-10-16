Директора компании по отлову бездомных животных в Белебее отдали под суд за мошенничество

Белебеевская межрайонная прокуратура передает в суд уголовное дело в отношении директора компаний «Автотехстрой» и «Дельта-ком» Артура Сабирова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при исполнении муниципального контракта на отлов бездомных животных.

Как сообщает прокуратура Башкирии, руководитель предприятия в 2016-2017 годах нарушил условия контракта, предполагавшего отлов, лечение и содержание бездомных животных в приюте. Вместо этого убивал животных на месте отлова. Ущерб, нанесенный муниципальному бюджету, следствие оценило в 985 тыс. руб. При этом заказчику исполнитель предоставлял документы о том, что контракт был исполнен в соответствии с его условиями.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину, отмечают в прокуратуре.

По данным Kartoteka.ru, у компании «Дельта-Ком» (принадлежит Лилии Сабировой, специализируется на благоустройстве) в 2017 году было заключено семь госконтрактов на отлов и содержание безнадзорных животных с администрациями Кушнаренковского, Илишевского, Иглинского, Бакалинского, Ермекеевского, Чишминского и Белебеевского районов на общую сумму 4,84 млн руб. У компании «Автотехстрой» (принадлежит Александру Судьину, специализируется на строительстве) в 2016 году было заключено три госконтракта на отлов и содержание безнадзорных животных в Ермекеевском, Аургазинском и Бижбулякском районах общей стоимостью 2,97 млн руб.

Майя Иванова