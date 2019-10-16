В Кирове передумали возбуждать уголовное дело о безнаказанном вождении пьяного судьи

Прокуратура Кировской области отменила постановление о возбуждении уголовного дела, вынесенное следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального ведомства по результатам проверки сообщений СМИ о возможных неправомерных действиях сотрудников ГИБДД. Ранее сообщалось, что инспекторы составили протокол за вождение в пьяном виде не на водителя, похожего на судью Ленинского райсуда Кирова Марата Чепурных, а на его супругу.

Напомним, инспекторы остановили автомобиль в ночь на 7 октября, а 10 октября следственное управление сообщило о проведении доследственной проверки. «Было установлено, что несколькими лицами из числа сотрудников ГИБДД к ответственности привлечено лицо, фактически не совершавшее административное правонарушение»,– сообщили тогда в ведомстве.

Однако через несколько дней прокуратура Кировской области отменила постановление о возбуждении уголовного дела. «Ситуацию мы никак не комментируем»,– заявили в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос “Ъ-Приволжье” о причинах такого решения.

Ирина Александрова