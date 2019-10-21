Герой номер 55

В дореволюционном «Огоньке» под рубрикой «Герои и жертвы Отечественной войны 1914–1915 г.» публиковались фотографии наших, таких уже далеких во времени соотечественников. Страницы журнала плотно покрыты маленькими фотографиями встык. Их было много — героев той войны, подвиг которых оказался забытым после пожара революции, гражданской, репрессий… Лица той самой России, которую мы потеряли. Среди них — фотография Александра Михайловича Несмерчука («Огонек» №51, 1915), старшего брата моего деда по материнской линии.

Валентин Софронов, доцент кафедры экономики и управления Озерского технологического института — филиала Национального исследовательского ядерного университета

Почти перед самым уходом из жизни моя мама, Людмила Федоровна Софронова, в девичестве Несмерчук, рассказывала мне о своей семье. Историей семьи отца я и раньше интересовался, ведь продолжателем фамилии остался я один. А вот изучением истории семьи Несмерчук я занялся после того, как мама попросила побывать, при возможности, на могиле ее дяди… во Франции, в городе Лионе. (Сразу скажу, что пока у меня не было возможности посетить Лион, но я сделаю это обязательно.)

Первое, на что я натолкнулся в интернете,— фотография в «Огоньке» №51 за 20 декабря 1915 г. (2 января 1916-го). На фоторазвороте «Герои и жертвы Отечественной войны 1914–1915 г.» под номером 55 изображен Александр Михайлович Несмерчук, старший брат моего деда по материнской линии Федора Михайловича Несмерчука.

Александр Михайлович родился в Казани приблизительно в 1894–1896 году (точная дата пока неизвестна) в семье рабочего-медника Казанского пивоваренного завода, владельцем которого был известный казанский предприниматель Александров (в годы Советской власти этот завод назывался «Красный восток»).

Во время Первой мировой войны Александр Несмерчук — прапорщик, а затем поручик (возможно, и штабс-капитан), воевал на Юго-западном фронте в 125-м Курском пехотном полку в составе 32-й пехотной дивизии 11-го армейского корпуса 9-й армии.

Был трижды ранен. 25.05.2016 г. награжден орденом Святого Георгия (в списке награжденных фамилия искажена на «Нестерчукъ Александръ». Но есть его фотография 1916 года с орденом на военной форме). Все эти данные подтверждены документально.

После первого тяжелого ранения и контузии, которое произошло 28 сентября 1915 года, он прибывает на лечение в Казань. Возможно, именно после выхода из госпиталя и возвращения на фронт и была сделана фотография, опубликованная в «Огоньке».

18 мая 1916 года он снова ранен, а 25 мая 2016 года в приказе о награждении Георгиевским орденом упоминается его фамилия. Также фамилия «Нестерчукъ Александръ» значится в рукописных списках Георгиевских кавалеров. Скорее всего, это искаженная фамилия Несмерчук. И, возможно, это Георгиевский орден 4-й степени — в семейном архиве есть фотография, на которой у него на военной форме прикреплен орден, очень похожий на «Георгия 4-й степени».

Третий раз он был ранен под деревней Дземброня в Карпатах 23 октября 1916 года. И снова возвращается в свой 125-й Курский пехотный полк.

Далее его боевой путь неизвестен. После роспуска русской армии в начале 1918 года след Александра Несмерчука обнаруживается только в феврале 1919 года — в белой армии Колчака.

Герой Первой мировой войны и «Огонька» Александр Несмерчук Фото: из личного архива Валентина Софронова

В статье российского историка и одного из ведущих наших специалистов по истории Гражданской войны в России Андрея Ганина «Белые страницы биографии маршала Советского Союза Л.А. Говорова» упоминается фамилия Несмерчук: «…Удалось установить имена командиров, под началом которых служил Говоров: 1-м дивизионом артбригады командовал Медведев, а 3-й батареей – поручик Ковалевский, которого 20 февраля 1919 г. сменил штабс-капитан Несмерчук».

А теперь я расскажу о моем деде, младшем брате Александра, Федоре Михайловиче Несмерчуке. Он тоже родился в Казани (23 апреля 1898 года) и тоже участвовал в Первой мировой войне. После окончания ускоренного курса юнкерского училища в 1916 году Федор Несмерчук был направлен на Западный фронт в район г. Могилева в Белоруссию. В феврале 1917 года незадолго до отречения царя Николая II он был командиром какого-то подразделения (взвода ли, роты — не знаю).

После октября 1917 года Федор Несмерчук перешел в Красную армию, и, так как он пролетарского происхождения, его выбирают командиром (опять-таки неизвестно какого подразделения).

И снова следы жизни теперь моего деда теряются.

По воспоминаниям моей мамы, Федор Несмерчук воюет в Красной армии в Поволжье. Под городом Самарой часть, в которой он воевал, была разбита белыми.

И вот, анализируя время и сопоставляя события, рискну сделать предположение: братья Александр и Федор воевали друг против друга. Александр Несмерчук воевал в 3-й армии Колчака, а Федор Несмерчук в 5-й Красной Армии. А эти армии противостояли в военных действиях вплоть до разгрома армии Колчака.

Об Александре Несмерчуке известно, что он оказался во Франции. Получил высшее образование, стал инженером-химиком и работал в г. Лионе. Женился на француженке, но она умерла при родах накануне Второй мировой войны. Во время фашистской оккупации Александр оказался в концлагере. Он умер вскоре после войны, в 1945 или 1946 году, от ран, полученных в Первую и Вторую мировые войны, в госпитале «Эдуард Эррио» г. Лиона.

У меня хранятся несколько фотографий Александра и Федора и одно из довоенных писем из Франции, в котором Александр пишет, что собирается вернуться в Россию.