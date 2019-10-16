В конце недели в Казани ожидается аномально теплая погода

Аномальная для октября теплая погода ожидается в Казани 20 и 21 октября, сообщает пресс-служба КФУ со ссылкой на завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования университета Юрия Переведенцева. По его словам, 20 октября температура воздуха поднимется до 8 °С ночью и составит 9°С днем, 21-го числа будет еще теплее: 10° ночью и 13° днем.

Господин Переведенцев дал прогноз погоды и на ближайшие дни. По его данным, 17 октября в Казани температура воздуха ночью составит +5°, днем потеплеет до +9. При этом ожидается дождливая и облачная погода. 18 октября в городе также ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью столбики термометров опустятся до 0 °, днем поднимутся до 8°. 19 октября воздух прогреется до +5°С днем и 1° – ночью.

"Ъ-Казань"