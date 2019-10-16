ТМК с начала года снизила отгрузку труб на 2%

Трубная металлургическая компания (ТМК) за девять месяцев 2019 года снизила отгрузку труб на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Общий объем отгрузки за 9 месяцев составил чуть более 3 млн т. В третьем квартале снижение общий объем отгрузки снизился на 8% по сравнению со 2 кварталом и составил 941 тыс. т., сообщается на сайте компании.

«Общий объем отгрузки труб незначительно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за снижения отгрузок как бесшовных, так и сварных труб (на 1% и 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, соответственно), что главным образом было связано с сокращением отгрузок в Американском дивизионе. Это было частично компенсировано ростом отгрузки труб в Российском дивизионе (на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), главным образом за счет увеличения отгрузки бесшовных труб OCTG (на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а также труб большого диаметра (на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)», — говорится в сообщении компании.

Снижение объемов отгрузки в третьем квартале в компании назвали прогнозным, пояснив, что третий квартал традиционно более слабым из-за проведения плановых работ по модернизации и техническому обслуживанию на основных предприятиях Российского дивизиона, а также из-за сезонного замедления активности на европейском рынке.

В российский дивизион ТМК входят два крупных свердловских предприятия — Северский и Синарский трубные заводы (владелец Дмитрий Пумпянский).