Лидер челябинского реготделения КПРФ выступил за возврат смертной казни

Первый секретарь челябинского областного отделения КПРФ Игорь Егоров высказался за возвращение смертной казни для убийц детей. Он считает, что их нужно наказывать «отсутствием надежды». Заявление господин Егоров сделал на своей странице в Facebook.

«Ее сила (смертной казни, - “Ъ-Южный Урал”) не только в том, что с ее помощью общество может очищаться от тех, кто, по своей сути, в принципе не является представителем человечества. Ее сила не только в том, что она может являться определенным сдерживающим фактором для тех, кто готов в будущем упасть в эту пропасть. Это сильнейшее наказание для извергов, при помощи которого мы в ответ на их жесточайшие преступления отнимаем у них даже намек надежды, что когда-то общество простит, забудет или ошибется, сломав двери их клеток»,- пишет Игорь Егоров.

Дискуссия о возможности снятия моратория на смертную казнь завязалась в Госдуме после убийства девятилетней Елизаветы Киселевой в Саратове. Несколько депутатов предложили подумать над тем, чтобы вернуть возможность назначения такого наказания для убийц детей. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов во вторник анонсировал скорое внесение в Госдуму соответствующего законопроекта.