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Полпред в ПФО посетит Пермский край

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров совершит двухдневную рабочую поездку в Пермский край. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, 17 октября полпред проведет совещание по социально-экономическому развитию региона, где в том числе будет обсуждаться реализация национальных проектов на территории Пермского края.

Также господин Комаров познакомится с работой научно-образовательного центра «Рациональное недропользование», который создан в начале 2019 года по поручению президента России Владимира Путина и примет участие в пленарном заседании Пермского инженерно-промышленного форума.

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