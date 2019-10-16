Полпред в ПФО посетит Пермский край

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров совершит двухдневную рабочую поездку в Пермский край. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, 17 октября полпред проведет совещание по социально-экономическому развитию региона, где в том числе будет обсуждаться реализация национальных проектов на территории Пермского края.

Также господин Комаров познакомится с работой научно-образовательного центра «Рациональное недропользование», который создан в начале 2019 года по поручению президента России Владимира Путина и примет участие в пленарном заседании Пермского инженерно-промышленного форума.