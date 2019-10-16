86% участников рынка оптовой торговли в Удмуртии удовлетворены экономикой своих организаций

86% руководителей предприятий оптовой торговли в Удмуртии оценили в третьем квартале 2019 года экономическую ситуацию в своей организации как «благоприятную» и «удовлетворительную». Удмуртстат представил данным выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности организаций оптовой торговли. Неблагоприятным положение своей компании считают 14% респондентов

Увеличение оборота оптовой торговли отметили 45% опрошенных, об увеличении прибыли заявили 42% респондентов. Прогноз на ближайшую перспективу оптимистичен. В третьем квартале 2019 года индекс предпринимательской уверенности, свидетельствующий о тенденциях изменений экономического положения в отрасли и уверенности предпринимателей в своем бизнесе, на 3 п.п. выше, чем во втором квартале этого же года.

Факторами, ограничивающими деятельность оптовых организаций, по мнению респондентов, являются высокий уровень налогов (74% ответивших), неплатежеспособность покупателей (71%), недостаток финансовых средств и высокие транспортные расходы (42%), высокий процент коммерческого кредита (29%). Отсутствие каких-либо ограничений в деятельности своих организаций отметили всего 5% респондентов.