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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Роберт Евдокимов приступил к работе с ФК «Нижний Новгород»

Новый главный тренер провел первую тренировку.

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Дмитрий Черышев, отправленный в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Нижний Новгород» решением губернатора Глеба Никитина за отсутствие результата, простился 16 октября с командой.


После этого «горожанам» был представлен их новый наставник Роберт Евдокимов, который уже провел первую тренировку. О том, как прошла передача эстафетной палочки, рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород» руководитель пресс-службы ФК «Нижний Новгород» Сергей Козунов.

Напомним, что задачей, поставленной перед клубом на сезон, является выход в премьер-лигу. В прошлом сезоне под руководством Дмитрия Черышева ФК «Нижний Новгород» порвался на одну из верхних строчек турнирной таблицы ФНЛ и вышел в стыковые матчи, где уступил самарским «Крыльям Советов». Однако в нынешнем сезоне нижегородский клуб занимает пока только 11 место, выйдя при этом в 1/8 розыгрыша Кубка России и выбив из этого турнира сильный «Краснодар».

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