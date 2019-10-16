Роберт Евдокимов приступил к работе с ФК «Нижний Новгород»

Дмитрий Черышев, отправленный в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Нижний Новгород» решением губернатора Глеба Никитина за отсутствие результата, простился 16 октября с командой.

После этого «горожанам» был представлен их новый наставник Роберт Евдокимов, который уже провел первую тренировку. О том, как прошла передача эстафетной палочки, рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород» руководитель пресс-службы ФК «Нижний Новгород» Сергей Козунов.

Напомним, что задачей, поставленной перед клубом на сезон, является выход в премьер-лигу. В прошлом сезоне под руководством Дмитрия Черышева ФК «Нижний Новгород» порвался на одну из верхних строчек турнирной таблицы ФНЛ и вышел в стыковые матчи, где уступил самарским «Крыльям Советов». Однако в нынешнем сезоне нижегородский клуб занимает пока только 11 место, выйдя при этом в 1/8 розыгрыша Кубка России и выбив из этого турнира сильный «Краснодар».