Землю многодетным семьям в Новосибирской области могут заменить деньгами уже в 2020 году

Законопроект, который предполагает замену земельных участков на денежные сертификаты для многодетных семей, сегодня обсудили депутаты законодательного собрания Новосибирской области. Соответствующие поправки предлагается внести в законы Новосибирской области «О социальной поддержке многодетных семей» и «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории региона». На заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения депутаты одобрили инициативу и рекомендовали внести законопроект для принятия в первом чтении на 46-й сессии. Предполагается, что у семей появится возможность выбора: ждать участок или получить единовременную денежную выплату (ЕДВ) на его покупку уже в 2020 году.



Суммы выплат составят: для семей с тремя детьми — 216 тыс. руб., с четырьмя — 288 тыс. руб., а семьи, в которых воспитываются пять и более детей, смогут получить 360 тыс. руб. Это средняя кадастровая стоимость участков в Новосибирской области.

Как сообщил на заседании комитета министр труда и социальной защиты Ярослав Фролов, денежная выплата может быть использована получателями для покупки другого земельного участка, на строительство дома, а также на ремонт или реконструкцию жилья и подключение здания к системе технического обеспечения.

Выплата носит целевой характер, приобретаемый земельный участок должен находиться на территории региона и иметь вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». ЕДВ не облагается налогом. Участок необходимо будет оформить в общую долевую собственность всех членов семьи.

Заместитель председателя комитета Татьяна Есипова предложила обсудить возможное увеличение единовременной выплаты, поскольку, по ее словам, кадастровая стоимость участка в регионе сильно отличается от среднерыночной. «Ремонт жилого помещения на эту сумму, быть может, и возможно выполнить, а приобрести земельный участок — сомнительно», — уверена парламентарий.

Министр предложил обсудить другие механизмы расчета величины выплат к следующему чтению законопроекта.

Председатель комитета Игорь Гришунин призвал коллег поддержать законопроект. «Само по себе выделение участков под строительство жилья для многодетных семей — это еще не все, — отметил он.— Проблем остается много: необходимо провести водопровод и электричество, газ, построить детсады и школы, организовать работу общественного транспорта. Законопроект предлагает альтернативу — многодетная семья может либо получить эту выплату, либо оставаться в льготной очереди. Безусловно, сам размер выплачиваемых сумм подлежит обсуждению. Его можно провести между первым и вторым чтением с обязательным привлечением общественников и депутатов районного и муниципального уровня».

По данным правительства региона, в Новосибирской области в очереди на бесплатное предоставление земельного участка сегодня находятся 25,8 тыс. человек, из них 7,1 тыс. — семьи, у которых трое и более детей.

Проблема нехватки участков для многодетных семей ранее уже обсуждалась. Так, в 2017 году коллективное обращение в профильный комитет заксобрания поступило от представителей общественных организаций Новосибирской области, которые занимаются вопросами многодетных семей. Руководитель Фонда защиты прав граждан Евгений Митрофанов в тот момент заявлял, что для решения проблем с выделением бесплатных земельных участков многодетным семьям в Новосибирской области нужна отдельная региональная программа.