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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Более 600 литров нефтепродуктов собрано с поверхности Волги в Нижнем Новгороде

Депутаты требуют выделить деньги на устранение накопленного экологического ущерба.

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Более 600 литров нефтепродуктов собрано с поверхности Волги в районе Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде.


Об этом сообщил заместитель директора департамента благоустройства мэрии Алексей Краснов.

Специалисты занимаются ликвидацией нефтяных пятен уже почти месяц. Чтобы предотвратить распространение загрязнения по Волге, установлено два ряда боновых заграждений. Однако председатель комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов, прокомментировавший тему для «КоммерсантъFM Нижний Новгород», считает, что проблемы с загрязнением Волги в районе Сормова закончатся только тогда, когда будут проведены комплексные работы, направленные на устранение накопленного за многие годы экологического ущерба.

Полностью обследование акватории Волги в районе Бурнаковской низины планируется закончить в декабре 2019 года.

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