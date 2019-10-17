КрасЖД стремится к цифре

80 % клиентов компании уже отказались от бумажного документооборота

Красноярская железная дорога за счет внедрения современных онлайн-сервисов добилась снижения бумажного документооборота: более 80 % предприятий – клиентов компании перешли на «цифру». Новые технологии упрощают взаимодействие не только с грузоотправителями, но и с поставщиками, таможенными органами и другими участниками перевозочного процесса.

Доля клиентов Красноярской железной дороги, полностью перешедших на электронный документооборот при оформлении грузовых перевозок, превысила 80 %. Отказ от традиционного бумажного оформления груза ранее был определен руководством РЖД как один из ключевых показателей цифровизации отрасли. Предполагалось, что в целом по стране программа перехода к электронному документообороту, объявленная в ноябре 2018 года, может занять до шести лет и по ее итогам более 75 % услуг, связанных с грузовыми перевозками, будут оказываться исключительно в электронном виде. На практике процесс цифровизации идет гораздо быстрее: клиенты железной дороги сами охотней выбирают электронное оформление, что позволяет им сэкономить и время, и средства, а также исключить человеческий фактор. Поэтому перспектива полного отказа от «бумаги» становится все реальней.

На Красноярской железной дороге по безбумажной технологии уже работают все крупные экспедиторские организации, грузополучатели, а также грузоотправители, обеспечивающие более 70 % погрузки. Порядка 46 % плательщиков магистрали получают бухгалтерские документы через систему электронного документооборота. По ряду станций Красноярской дороги доля электронных документов составляет практически 100 %.

Переходу на электронный документооборот в сфере грузоперевозок на железной дороге в немалой степени способствовал цифровой сервис РЖД – электронная торговая площадка «Грузовые перевозки». Благодаря этой опции любой клиент имеет возможность, выйдя в интернет со своего компьютера или смартфона, заказать необходимый подвижной состав (крытые вагоны, полувагоны, цистерны), рассчитать предварительную стоимость доставки и даже оплатить ее. Договор на перевозку оформляется в электронном виде и имеет ту же силу, что и оформленный на бумаге. Реализация проекта «Электронная торговая площадка» позволила сократить процесс заказа перевозки груза до нескольких минут. На Красноярской железной дороге отмечают, что число клиентов, подключенных к площадке «Грузовые перевозки» и активно ею пользующихся, превысило уже 4 тысячи предприятий и организаций.



Погрузка за январь – сентябрь 2019 года на КрасЖД составила 62,4 млн тонн • каменного угля – 39,5 млн тонн; • нефти и нефтепродуктов – 7,4 млн тонн; • руды цветной и серного сырья – 4,3 млн тонн; • лесных грузов – 2,6 млн тонн; • строительных грузов – 1 млн тонн; • руды железной и марганцевой – 728 тыс. тонн; • зерна – 677,2 тыс. тонн.

Отследить продвижение груза его владелец может и с помощью личного кабинета на сайте РЖД. Этот сервис, так же как и электронная торговая площадка «Грузовые перевозки», позволяет заказать перевозку и рассчитать полную ее стоимость. Для удобства клиентов, пользующихся онлайн услугами железной дороги, действует мобильное приложение «РЖД Груз», в котором тоже можно в режиме реального времени получить информацию по грузовому отправлению.

Сервис продаж транспортно-логистических услуг в режиме онлайн посредством сайта ОАО «РЖД» и мобильных приложений постоянно развивается. Железнодорожники уже сейчас готовы предложить клиентам-грузоотправителям новые инструменты планирования, которые способны повысить эффективность не только работы стальных магистралей, но и их партнеров. Для этого постоянно разрабатываются новые продукты. В частности, на базе системы «ЭТРАН» внедрена опция «Суточный клиентский план». Грузоотправителю, даже имеющему подтвержденную заявку на перевозку, она позволяет корректировать планы в зависимости от изменений грузовой базы. Железная дорога, в свою очередь, может видеть реальные объемы груза и, соответственно, более оперативно реагировать, принимать необходимые меры по обеспечению полной удовлетворенности клиента.

Цифровое взаимодействие осуществляется не только с грузоотправителями, но и, например, с небольшими поставщиками товаров и услуг, закупаемых для нужд РЖД. Так, со своего смартфона поставщики могут зайти на электронную площадку «Магазина малых закупок», где выставляются лоты на сумму до 500 тыс. руб. с НДС. Система заключения договора на поставку максимально упрощена.

Фактически уже сейчас электронные площадки РЖД позволяют связать в одну систему всех участников перевозочного процесса и выстроить их взаимодействие без излишнего документооборота по принципу удаленной работы через интернет. Онлайн-сервисы позволяют клиенту не только заказать перевозку, но и воспользоваться услугами терминально-складских комплексов и т. д.

Особое внимание при использовании электронных сервисов уделяется и вопросам безопасности. Во-первых, с января 2019 года клиентам железной дороги для оформления нефинансовых документов стал доступен механизм подтверждения операции при помощи кода, направляемого в СМС-сообщении на зарегистрированный мобильный телефон. Во-вторых, любому клиенту при первоначальном подключении к системе электронного документооборота «ЭТРАН» («Электронная транспортная накладная») бесплатно предоставляется годовая лицензия на входящие средства криптозащиты информации. К слову, подключение и пользование самой системой «ЭТРАН» также бесплатные – клиенту необходимо только приобрести электронную подпись.

В целом же при разработке новых цифровых сервисов специалисты РЖД активно используют современные системы обработки больших данных, распределенного реестра (блокчейн) и искусственного интеллекта, что гарантирует защиту от несанкционированного доступа к данным клиентов.

Ещё в ноябре 2018 года генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявлял - стратегия развития компании на ближайшие годы предполагает, что более 50 % добавленной стоимости она будет создавать именно за счет цифровых технологий. Это станет возможным, в частности, благодаря интеграции проекта «Электронная торговая площадка» с системами спутникового отслеживания грузов, подключения к ней перевозчиков других видов транспорта для предоставления комплексной услуги перевозки по принципу «от двери к двери». Стратегическая цель цифровизации – кардинальное повышение эффективности холдинга РЖД за счет снижения сроков доставки, обеспечения сохранности груза, снижения холостых прогонов подвижного состава, роста конкурентоспособности железнодорожных перевозок. На решение этой задачи уже работают новые онлайн-сервисы.