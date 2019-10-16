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Фото: Андрей Абрамов

Мы рождены, чтоб цифру сделать былью

Развитие цифровой экономики обсудят участники фестиваля «iFEST 2019».

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Развитие цифровой экономики и повышение инвестиционной привлекательности региона обсудят на площадке фестиваля «iFEST 2019».


В Нижнем Новгороде он пройдет во второй раз на территории технопарка «Анкудиновка».

Инициаторы проведения мероприятия считают, что наличие подобного фестиваля позволит закрепить за Нижним Новгородом статус столицы высоких технологий, а также позиционировать регион на российском и международном уровне как лидера инноваций.

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