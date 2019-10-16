Мы рождены, чтоб цифру сделать былью Развитие цифровой экономики обсудят участники фестиваля «iFEST 2019».

Развитие цифровой экономики и повышение инвестиционной привлекательности региона обсудят на площадке фестиваля «iFEST 2019».

В Нижнем Новгороде он пройдет во второй раз на территории технопарка «Анкудиновка».

Инициаторы проведения мероприятия считают, что наличие подобного фестиваля позволит закрепить за Нижним Новгородом статус столицы высоких технологий, а также позиционировать регион на российском и международном уровне как лидера инноваций.