Junk Food and Bar и L’Apero Brasserie & Wine

Junk Food and Bar

Вожделенный Mac & Cheese

Junk Food and Bar Фото: пресс-служба ресторана

Новый ресторан Станислава Лисиченко на Патриарших Прудах называется Junk Food and Bar. И это, пожалуй, беспримерный случай, когда название заведения так наглядно отражает его концепцию. На месте «Китайских новостей», сетевого проекта, полностью «обкатанного» и опробованного, появился ресторан с эпатажной, почти скандальной идеей «вредной еды»: всеми теми бургерами, куриными крыльями, фиш-энд-чипсами, картофелем фри и сэндвичами, которые обычно не покидают негласных пределов своих «резерваций» — будь то тематические бургерные или полумаргинальные (с точки зрения гастрономии) пивные рестораны и спорт-бары. Попытка собрать в одном меню все «вредные» и, что уж там греха таить, тайно любимые всеми блюда не была бы такой смелой, если бы не локация — Патриаршие Пруды считаются самым продвинутым гастрономическим районом (в последнее время, впрочем, их заметно теснят новые пешеходные «места силы» в Китай-городе и на Пятницкой), тут в ходу самые модные тренды в виде завтраков ЗОЖ, безглютеновой диеты, суперфудов, флекситарианства, веганства, осознанного питания и ответственного потребления, биодинамики, органики и натуральных вин. Вдобавок здесь же, на Патриарших, находится флагманский магазин полезных продуктов «Город-Сад» Дарьи Лисиченко. И вот на фоне всех этих вводных, полностью опровергая народную поговорку о том, что «муж и жена — одна сатана», идя наперекор мейнстриму и вопреки всем «понятиям на районе», Станислав Лисиченко предлагает местной публике вместо чиа, авокадо и витграсса пиццу «Провансаль» с начинкой в три пальца толщиной из карамелизованного лука с анчоусами (450 руб.); фиш-энд-чипс из мурманской трески с хрустящей картошкой, пусть и с невнятным на вкус, совсем не «вредным» английским соусом из зеленого горошка (690 руб.); сочную шаурму с курицей и греческим соусом в лаваше, в которую так и хочется впиться зубами с веселым хрустом (460 руб.); увесистый Mac & Cheese с чипсами из бекона (430 руб.); вожделенный картофель фри Angry Poutine с сырным кремом (450 руб.), брызжущую мясным соком звонкую сосиску корн-дог с горчицей и кетчупом (420 руб.), разудалую уличную сардельку карри-вюрст (460 руб.) и теплый «Порочный круассан», запеченный с сыром, ветчиной и трюфельным бешамелем (390 руб.). То есть буквально склоняет гостей к гастрономическому прелюбодеянию. Порции в Junk Food and Bar очень большие, цены ниже средних по району, а в дополнение к «запрещенной» ЗОЖем еде предлагаются все виды вредных напитков — от заграничного пива до классических коктейлей объемом в 400 мл, так чтобы совсем уж пуститься вразнос с «Зомби», «Май-Тай» и «Олд-Фэшнд». Винная карта в Junk Food and Bar тоже простая и доступная, по сортам винограда, любую бутылку по желанию «проливают» по бокалам, и это помимо основного предложения «в розлив» от 260 рублей за бокал. Конечно, не обошлось без некоторых компромиссов в виде крошечного раздела «Для сомневающихся», предлагающего куриную грудку на гриле с зеленым салатом (490 руб.) и боул с киноа, куриной грудкой и авокадо (650 руб.), а также внедрения в другие разделы меню блюд-«лазутчиков» типа вегетарианского бургера (590 руб.), коулслоу из двух видов капусты с двумя заправками (390 руб.) и зеленых вафель «Город-Сад» с гуакамоле (490 руб.), недвусмысленно намекающих на то, что на семейном фронте у четы рестораторов Лисиченко по-прежнему полный порядок. Если еще принять во внимание, что помещение Junk Food and Bar за последние 20 лет пережило множество реинкарнаций — от итальянского ресторана до китайского в двух вариантах, включая шампань-бар и моноконцепт «Золотой козленок», то появление на том же месте ресторана с бургерами, свиными ребрами и картошкой во всех видах, от фри до пюре, кажется особенно знаковым. На этом обстоятельстве Станислав Лисиченко тоже сделал упор, оголив стены зала до основания и дойдя до самой их сути в виде вековой кирпичной кладки, то есть прицельно избавившись от всех наслоений времени. В этом контексте и меню Junk Food and Bar читается как программное возвращение к истокам — той самой многочасовой очереди в первый московский «Макдоналдс» в 1990-м, с которой и начался захватывающий путь постсоветской Москвы в реальный ресторанный бизнес.

Junk Food and Bar (3,5 / 5) Улица Спиридоновка, 25/20

L’Apero Brasserie & Wine

Достойная эльзасская пицца

L’Apero Brasserie & Wine Фото: Сергей Ананьев

Еще одна новинка на Патриарших — L’Apero Brasserie & Wine. Эта маленькая брассери заняла место закрывшегося ресторана «Бронко», но, в отличие от Junk Food and Bar, не стала радикально менять интерьер, многие характерные черты предыдущего заведения — от планировки до потолочной люстры из множества лампочек — остались без изменений, зал оживили новыми стенными панно и яркими подушками на зеленых диванах. В меню сделали упор на tarte flambee — эльзасскую вариацию пиццы, и это, без сомнения, ценное приобретение для Патриарших. Зайти сюда на бокал вина и тарт фламбе (410 руб.) с беконом и луком, либо с рубленой говядиной, томатами и сыром чеддер, либо с белыми грибами и луком сибуле, либо с грушей и горгонзолой, либо с уткой, вяленой вишней, свеклой и моцареллой — разумно и необременительно. Так же как и на бокал вина с сырной тарелкой (890 руб.). Но этим меню L’Apero, конечно же, не ограничилось. Есть тут большой выбор супов, среди которых точно стоит обратить внимание на «луковый капучино» с хрустящим багетом (350 руб.), вполне разнообразный выбор основных блюд во главе с телячьими щеками со смородиной, вяленой свеклой и пюре из печеного картофеля (790 руб.) и филе палтуса в цитрусовом соусе с медом и кускусом с овощами (820 руб.). И небольшой раздел десертов, среди которых наиболее убедительными кажутся сезонные пироги с инжиром (429 руб.) и с яблоками (320 руб.). Но главным, флагманским блюдом L’Apero все же остается tarte flambee, его и следует заказывать к вину, чтоб выпить и закусить с гарантией качества.