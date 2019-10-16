Рустам Минниханов одобрил создание киностудии полного цикла в Татарстане

Основатель московской киностудии «Кей Ди Студиос» Евгений Мелентьев планирует создать в Татарстане киностудию полного цикла. Проект на заседании инвестиционного совета республики поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы региона.

Господин Мелентьев заявил, что окупаемость проекта составит 6-7 лет. За счет проекта в Татарстане будут созданы новые рабочие места и привлечена креативная молодежь. Также отмечается, что основатель киностудии обозначил размер инвестиций в проект, но конкретную сумму пресс-служба не уточняет.

По итогам заседания инвестиционного совета Татарстана господин Минниханов поручил оказать содействие проектам, ускорить работу с инвесторами, в частности, в вопросе согласования документации.

"Ъ-Казань"