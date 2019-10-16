На форуме «Мой бизнес» в Ростове Тина Канделаки поделилась советами, как добиться успеха в бизнесе

Известная телеведущая и бизнес-вумен Тина Канделаки стала хэдлайнером форума для предпринимателей «Мой бизнес» в Ростове-на-Дону. Мероприятие прошло 15 октября на площадке Конгресс-холла ДГТУ в рамках Федерального проекта «Популяризация предпринимательства» по инициативе Министерства экономического развития РФ.



«Игнорируйте тех, кто говорит вам, что ничего не получится. Я с детства слышу – «Ты не сможешь!», «Ты не справишься!», «Это не твое!». Когда я решила создать косметический бренд вокруг меня также было немало скептиков, которые уверяли меня, что в нынешних условиях конкуренции с корейской косметикой вряд ли что выйдет. Сегодня наша компания успешно развивается в рамках маркетинговой стратегии, которую мы постоянно корректируем. Иначе невозможно развиваться. Я не понимаю, как можно работать по строгой стратегии развития, если мир, рынок постоянно находится в движении. Ты обязан реагировать на эти изменения, чтобы быть востребованным, интересным».

По словам Тины Канделаки, самая большая ошибка думать, что уже все изобретено до вас. Пробовать себя в чем-то новом, по ее словам, важно любому предпринимателю независимо от сферы деятельности, как и постоянно самообразовываться. Один из пунктов ее презентации гласил: «Выбор человека в современно мире – это прогресс или деградация, третьего не дано».

«В эпоху цифровизации и интенсивного развития искусственного интеллекта человек должен быть готов к постоянному самообразованию и даже переобучению, а также переходу на дистанционную работу. Я не думаю, что технологии лишат нас работы. Напротив, многие профессии только расцветут – например в сфере обслуживания робототехники. Помните, что еще Пелевин каких-то 15 лет назад писал о профессии креативщика, которая казалась тогда немыслимой. Сегодня не возникает вопросов по поводу востребованности и высокооплачиваемых компетенций продюсеров».

В завершении, «звездная» телеведущая подчеркнула, что успех в новом мире зависит от наличия надпрофессиональных навыков и эмоционального интеллекта – умения контролировать собственные эмоции и эмоции окружающих.

Добавим, помимо Тины Канделаки в режиме нон-стоп на сцене форума выступили более 10 спикеров, в числе которых – представители федеральных и региональных органов власти, лидеры мнений, действующие бизнесмены. Организатором форума выступил университет «Синергия» совместно с АНО «РРАПП» при поддержке Минэконоразвития Ростовской области.