На Дону эксперты ОНФ выявили двукратное завышение стоимости закупленной для многодетной семьи квартиры

В Ростовской области эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили двукратное завышение закупочная стоимости квартиры, приобретенной на торгах для многодетной семьи, сообщает пресс-служба ОНФ.

На портале госзакупок указано, что закупку разместил департамент строительства и городского развития администрации Новочеркасска, когда в семье жителей города Каримовых родились тройняшки. Начальная максимальная цена контракта составила 2,2 млн руб. В документах указано, что для семьи должна быть приобретена трехкомнатная квартира площадью не менее 53,5 кв. м.

В конкурсе участвовал поставщик, который предлагал совершенно новую квартиру на первом этаже стоимостью 1,94 млн руб. Однако победителем закупки стало ООО «Легион», предложившее квартиру на последнем этаже пятиэтажного жилого дома за 1,9 млн руб.

Позже фотографии этой квартиры супруги нашли на трех популярных сайтах товаров и услуг, где стоимость на интернет-ресурсах оказалась в разы меньше, чем на торгах – 799 тыс. руб.

При этом дом построен 40 лет назад находится на окраине города, в 500 м от остановки общественного транспорта, в районе нет детской больницы.

«В техническом задании не был указан максимальный год постройки многоквартирного жилого дома, где должна быть куплена квартира. Это важно, потому что жилье в старом фонде стоит в разы дешевле, чем в новостройке. Следовательно, не указав года постройки в конкурсной документации, квартиры старого фонда могут быть проданы по цене квартиры в новостройке, что по факту и произошло», — передает пресс-служба слова члена регионального штаба ОНФ, координатора проекта ОНФ «За честные закупки» в Ростовской области Галины Лебедь.

После отказа Каримовых принимать квартиру в плохом состоянии ее собственник сделал там ремонт и установил счетчики. Но даже после независимой оценки отремонтированной квартиры ее рыночная стоимость оказалась на 400 тыс. руб. меньше закупочной.

Дарья Голякова