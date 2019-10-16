Руководитель краснодарского ООО «Гранд» не заплатил налоги на сумму 26 млн рублей

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара регионального СКР прекратил уголовное преследование руководителя ООО «Гранд». Он обвинялся в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Дело прекращено по нереабилитирующему основанию в связи с возмещением ущерба бюджету РФ в полном объеме.

Как сообщили в следственном ведомстве, мужчина с июня 2012 года по настоящее время руководит компанией, занимающейся арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По данным следствия, с января 2013 года по декабрь 2015-го директор общества, используя упрощенную систему налогообложения, дробя доход на подконтрольное ему предприятие, уклонился от уплаты более 26 млн руб. налогов. Это расценено следствием как особо крупный размер.

В ходе расследования дела подозреваемый с учетом пеня и налога на прибыль полностью погасил задолженность в сумме более 29 млн руб.

Василий Хитрых