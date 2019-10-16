Тренера ФК «Нижний Новгород» Дмитрия Черышева уволили из-за результатов клуба

Глава Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил увольнение главного тренера футбольного клуба «Нижний Новгород» (ФК НН) Дмитрия Черышева. Такое решение было принято в связи с низкими результатами команды, сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе правительства региона.

«Конечно, клуб вышел в 1/8 Кубка России, но в футбольной национальной лиги (ФНЛ) нижегородцы проигрывают и занимают только 11 место. Я благодарен Дмитрию Черышеву за проделанную работу и уверен, что сотрудничество с ним продолжится»,– сообщил губернатор. Напомним, информация о вероятной отставке господина Черышева появилась еще в августе.

Главным тренером ФК «НН» теперь будет Роберт Евдокимов. Последнее место его работы – волгоградский «Ротор», должность главного тренера клуба он покинул в ноябре 2018 года. На тот момент команда занимала 15 место в турнирной таблице.

Анастасия Еремина