В Краснодаре осудили двух полицейских за попытку получить 100 тысяч рублей взятки

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда оставила в силе предыдущее решение в отношении двух полицейских, осужденных за покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 290 УК РФ) и за посредничество во взяточничестве (ч.3 ст.30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Бывший замначальника отдела дознания отдела полиции поселка Калинино УМВД по Краснодару Огородников получил два с половиной года общего режима, а бывший дознаватель этого же отдела полиции Шагоян приговорен к трем годам общего режима. Кроме того, оба полицейских оштрафованы каждый к 100 тыс. руб. и лишены права работать в полиции.

Как сообщили в Краснодарском краевом суде, в марте 2018 года Шагоян прибыл к месту конфликта между соседями, один из которых выстрелил другому в живот из травматического пистолета. Шагоян доложил об этом своему руководителю Огородникову, который решил получить с подозреваемого 300 тыс. руб. за увод его от уголовной ответственности. В ходе переговоров сумма была снижена до 100 тыс. руб.

Эти деньги Шагоян получил от взяткодателя для дальнейшей передачи Огородникову, после чего был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

Василий Хитрых