В поселке Краснодарский построят новый водозабор

Глава кубанской столицы Евгений Первышов сообщил на встрече с жителями городского поселка Краснодарский, что в ближайшей перспективе они перестанут получать воду от существующего водозабора. Это, по словам мэра, связано с тем, что к предприятию со стороны администрации города имеется много претензий.

В 2020 году в пригороде Краснодара планируется начать строительство нового водозабора. Проект будет реализовывать один из краснодарских застройщиков. После введения водозабора в эксплуатацию, к нему подключат дома поселка Краснодарского, а также еще нескольких населенных пунктов.

Василий Хитрых