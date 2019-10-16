Регулярные авиарейсы внутри Республики Алтай собираются запустить в 2020 году

Регулярные внутренние авиарейсы в Республике Алтай планируется запустить весной 2020 года, сообщила пресс-служба правительства региона. Предполагается, что рейсы будут выполняться из Горно-Алтайска в села Кош-Ашач и Усть-Кокса.

Ранее состоялся технический рейс в село Кош-Агач, после чего аэродром принял два чартерных коммерческих рейса. Для организации регулярных рейсов из Горно-Алтайска в Кош-Ашач власти планируют огородить периметр аэродромного комплекса, организовать зал ожидания и посадочную площадку. По данным республиканского правительства, в Усть-Коксе инфраструктура к приему самолетов готова — аэродром уже не раз принимал воздушные суда авиации общего назначения.

«Мы прорабатываем вариант, при котором эти маршруты будут выполняться ежедневно в летние месяцы и до трех раз в неделю — в остальное время»,— сказал глава республики Олег Хорохордин. Губернатор отметил, что дал поручения просчитать финансовые затраты и определиться с источником финансирования. Предполагается, что рейсы по указанным направлениям запустит авиакомпания «Сибирская легкая авиация».

Юлия Сасевич