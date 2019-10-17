Киновыходные в стиле фильма «Турист»: Венеция

Фильм «Турист» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка может и не является выдающимся шедевром кинематографа, но его стоит увидеть хотя бы раз ради сумасшедшего трио в главных ролях: Анджелины Джоли, Джонни Деппа и красавицы Венеции. Шпионская драма на фоне романтичного города, приправленная погонями по каналам на катерах и роскошными нарядами Джоли, вдохновляет на путешествие в этот город на воде. «Коммерсантъ Стиль» понаблюдал за героями, чтобы составить мини-карту для венецианских выходных.

Отель Danieli

Главные герои Элиз и Фрэнк селятся в отеле Danieli, о чем сообщает вывеска на фасаде. Правда, роль отеля здесь исполняет палаццо Пизани Моретто, но внутри Danieli — самый что ни на есть настоящий.

Пятизвездный Danieli находится совсем рядом с площадью Сан-Марко, а из его окон открывается завораживающий вид на венецианскую лагуну. Отель занимает три палаццо — XIV, XIX и XX веков, которые соединяют крытые мостики. Номера отеля оформлены изысканно, но не вычурно, их сдержанная роскошь подчеркивает атмосферу золотой эпохи Венеции. Позавтракать или пообедать можно в ресторане Terrazza Danieli, здесь подают традиционные блюда итальянской и средиземноморской кухни. А вечером стоит заглянуть в бар Dandolo, который порадует коктейльной картой.

В Danieli в свое время останавливались Марсель Пруст, Чарльз Диккенс, Оноре де Бальзак, Чарли Чаплин, а в номере № 10 и вовсе завязался роман Жорж Санд и Альфреда де Мюссе — этот номер туристы усиленно стремятся забронировать в первую очередь. Съемки фильма с двумя главными голливудскими секс-символами пополнили копилочку звездных визитов в Danieli, сделав его еще привлекательнее.

Где: Riva degli Schiavoni 4196





Peggy Guggenheim Collection

Элиз и Фрэнк ужинают в ресторане на великолепной террасе с видом на ночную Венецию, беседуют о боге Янусе и человеческой двойственности. Это — терраса миниатюрного музея Peggy Guggenheim Collection.

Экспозиция расположилась в недостроенном Палаццо Веньер де Леони. В 1948 году здание выкупила галеристка Пегги Гуггенхайм — племянница Соломона Гуггенхайма, основавшего музей современного искусства в Нью-Йорке. В 1951 году здесь открывается постоянная экспозиция личной коллекции Пегги, в которую вошли шедевры Пикассо, Дали, Модильяни, Поллока, а также Шагала, Малевича и Кандинского. Кроме того, в коллекции есть множество скульптур, которые поселились в небольшом дворовом саду, где похоронена и сама Пегги. Незадолго до смерти она передала и дворец, и коллекцию в фонд Соломона Гуггенхайма.

Сегодня коллекция Пегги Гуггенхайм — не только значимое собрание произведений искусства XX века, но и крупный образовательный центр. Здесь находится богатая библиотека, посвященная искусствоведению, а также регулярно проходят детские школы, международные студенческие стажировки и курсы для преподавателей. Что же касается террасы, то никакого ресторана там нет, зато есть шикарный вид на Гранд-канал и атмосфера бесконечной романтики, располагающая к незабываемому свиданию.

Где: Palazzo Venier dei Leoni, Dorsoduro 701

Время работы: среда-понедельник с 10:00 до 18:00, вторник — выходной





Церковь Сан-Франческо делла Винья

Полковник Ломбарди якобы продает Фрэнка головорезам Реджинальда. «Сделка» происходит под покровом ночи у церкви Сан-Франческо делла Винья (итал. «под виноградниками»).

Церковь прячется на окраине района Кастелло, не входит в путеводители, поэтому здесь довольно тихо и практически безлюдно. От пышных виноградников сегодня уже не осталось и следа, а вот статная церковь стоит уже почти полвека. Это одна из немногих францисканских святынь, поэтому ее архитектура и убранство сдержаны и лаконичны. В стенах Сан-Франческо делла Винья хранится небольшая коллекция произведений искусства, жемчужиной которой является знаменитая «Мадонна с младенцем и святыми» Джованни Беллини. Правда, чтобы увидеть шедевры, нужно заплатить 50 центов за включение подсветки, так что перед визитом стоит запастись мелочью. Предаться уединению и отдыху от шумной суеты можно в уютном церковном саду, где растения причудливо переплетаются со строгими колоннами, а звенящая тишина прерывается лишь пением птиц.

Где: Ramo Al Ponte S. Francesco, 30122





Венецианский Арсенал

Элиз прибывает в местное отделение Интерпола. Его роль исполнил венецианский Арсенал, который находится совсем рядом с церковью Сан Франческа делла Винья.

Суровый неприступный Арсенал был основан в XII веке и стал главным стратегическим объектом Венеции. Здесь располагались кузницы, судоверфи, склады оружия, мастерские — все для строительства и оснащения кораблей. В свое время в Арсенале трудился каждый пятый венецианец, производство наращивало обороты, и к XIX веку Арсенал производил до 80 судов в день. С приходом армии Наполеона Арсенал оказался разгромлен, а корабли захвачены.

Сегодня в одном из зданий Арсенала находится военно-морской музей. Перед главным входом туристов встречают военные трофеи Первой мировой — австро-венгерские якоря, а в нескольких залах выставлено множество первоклассных моделей кораблей, пушек, мушкетов и, конечно, гондол — им посвящен отдельный зал. Самое интересное посетителей ждет в «Зале кораблей» — здесь находятся настоящие судна в натуральную величину. Несмотря на блеск и внушительность экспозиции, музей отражает лишь тень той мощи, которой обладал венецианский флот.

Где: Campo San Biagio Castello 2148





Площадь Сан-Марко

Ни одно путешествие в Венецию не может обойтись без прогулки по Сан-Марко. Вот и Фрэнк печально бродит по главной площади города и курит.

Вековые колонны, те самые мостки на случай наводнений и, конечно, легендарные голуби — Сан-Марко была и остается сердцем Венеции. По периметру площади что ни здание, то памятник архитектуры с богатейшей историей. Дворец дожей, собор Сан-Марко, крупнейшая библиотека Марчиана, музей Коррера, знаменитое кафе Florian и множество других знаковых мест сосредоточены именно здесь. Несмотря на толпы туристов и активное развитие коммерции на первых этажах зданий, площадь Сан-Марко прекрасна в любое время года и суток. Но лучше всего приходить сюда на рассвете.

Где: Piazza San Marco





Дворец Фондако деи Турки

Элиз в бесподобном черном платье прибывает на бал, который проходит в блистательном дворце Фондако деи Турки.

Элегантный палаццо с мраморными лестницами, мезонинами и изящными колоннами построен в начале XIII века Джакомо Пальмьери, которого вдохновили дворцы Константинополя. Гармония двух культур нашла отражение в венето-византийском стиле Фондако деи Турки, с которого стали брать пример и архитекторы других городов. Вскоре дворец перешел в собственность Венецианской Республики, власти устроили в нем резиденцию для важных государственных приемов.

После многочисленных смен владельцев и назначения в 1923 году в палаццо наконец расположился Музей естественной истории. Сегодня это крупное собрание уникальных палеонтологических и этнографических коллекций. Здесь найдутся и скелеты динозавров, и чучела животных, и диковинные бабочки, а также старинные гербарии, редкие камни и минералы. Кроме того, музей предоставляет свои лаборатории студентам и ученым, проводит стажировки и устраивает семейные праздники и интерактивы. Дети, кстати, обожают Музей естественной истории — еще бы, здесь изучать биологию куда интереснее, чем в школе.

Где: Santa Croce 1730





Дарья Черткова