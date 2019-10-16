Трассу Адлер - Красная Поляна могут сделать платной

Концепция перевода трассы Адлер — Красная Поляна в платный режим будет разработана до конца 2019 года, сообщил ТАСС первый замглавы Минтранса РФ Иннокентий Алафинов. У трассы имеется бесплатный дублер, уточнил заместитель министра.

«Мы работаем над концепцией перевода новой автомобильной дороги в платный режим. Я думаю, что до конца этого года сроки этого перевода будут определены. Минтрансом будет подготовлен проект решения», - заявил господин Алафинов. В настоящее время трасса находится в ведении Росавтодора, предполагается, что ее передадут под контроль госкомпании «Автодор». ГК «Автодор» создана в 2009 году, цель компании — создание и развитие опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса. В управлении компании находятся трассы М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина» и строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва - Санкт-Петербург». На территории Краснодарского края сейчас действуют два платных участка на трассе М-4 «Дон» между Павловским районом и Краснодаром.

Анна Перова, Краснодар