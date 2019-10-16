Компания Dyson выпустила обновленный фен для стилистов

Новая модель Dyson Supersonic Professional оснащена насадкой-концентратором с меньшей апертурой для более точной концентрации воздушного потока. С ней укладка получается как в салоне, в прошлой модели такой насадки нет. Также в комплект вошел усовершенствованный диффузор, который предназначен для укладки кудрявых и волнистых волос.

У этой модели есть еще приятные мелочи: длиннее сам провод плюс в фен встроен двухслойный фильтр на случай, если он работает в местах с загрязненным воздухом (например, от лака для волос, пыли, силиконовых спреев и других средств для укладки). Поэтому теперь фен лучше адаптирован для работы на съемках и для каждодневного профессионального использования.

Изменился и цвет прибора: он стал серебряно-никелевым.