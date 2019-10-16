Авария на «Полиэфе» привела к превышению ПДК вредных веществ в водоемах возле завода

Башкирское управление Роспотребнадзора обнаружило превышение ПДК загрязняющих веществ в водоемах возле завода «Полиэф» группы «Сибур», где 9 октября прорвало бетонный резервуар с неочищенными отходами предприятия. Вылилось около 8 тыс. куб. м отходов.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные надзорного ведомства, четыре из 14 проб воды в реках Изяк и Уфа показали незначительное превышение ПДК по ряду показателей. При этом лабораторные исследования всех проб питьевой воды показали соответствие СанПиН.

Всего Роспотребнадзор после аварии на «Полиэфе» взял 14 проб воды в реках Кызмышла, Уфимка, Изяк, Белая, Потеха и Большой Изяк, шесть проб почвы на территории площадки «Полиэфа» и за ее пределами, 11 проб воды в централизованных системах водоснабжения (Северном ковшовом водозаборе Уфы и водоразборных колонках Благовещенска).

Ирина Самойлова