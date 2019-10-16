Глава Кубани предложил закрепить в законе РФ статус виноградопригодных земель

Губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выступая в Госдуме на заседании рабочей группы по подготовке новой редакции законопроекта о развитии виноградарства и виноделия, предложил внести в документ статус виноградопригодных земель. Сейчас, по его словам, земли, где выращивается виноград, имеют статус сельскохозяйственного назначения, и они никак не защищены.

Кроме того, господин Кондратьев предложил официально называть российскими винами только те вина, которые сделаны из винограда, выращенного на территории России. Сейчас, по его словам, сбор янтарной ягоды остается на одном и том же уровне на протяжении ряда лет, а объемы розлива вина растут ежегодно. Это, считает глава Кубани, говорит о том, что винодельческая продукция производится из привозного виноматериала.

В краевой администрации отмечают, что с 1 января 2020 года российские виноделы, поставляющие продукцию на экспорт, смогут за счет бюджета возместить финансовые затраты или недополученные доходы. В связи с этим, производить вино и шампанское будет выгодно из отечественного материала.

Василий Хитрых