«Ленаэропроект» разработает проект реконструкции аэропорта в Приамурье

Петербургское АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект"» стало победителем конкурса на разработку проекта реконструкции аэропортового комплекса города Тында (Амурская область) с начальной (максимальной) ценой контракта 110 млн рублей. «Ленаэропроект» выполнит эти работы за 109,9 млн руб., следует из материалов на сайте госзакупок.

Согласно госконтракту, проектные работы в аэропорту Тынды должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года. Техническим заказчиком выступает ФКУ «Аэропорты Дальнего Востока».

Отметим, что ранее «Ленаэропроект» разработал проект реконструкции аэропорта «Зея» в Амурской области. В компании впоследствии критиковали проектно-сметную документацию, из-за которой работы на объекте затянулись.