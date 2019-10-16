В ХМАО не заплатили 27 млрд рублей налогов

В ХМАО-Югре налоговая задолженность за первое полугодие по объему всех доходов составила 27,1 млрд руб., что на 4,4% меньше показателя за аналогичный период 2018 года, сообщила руководитель окружного УФНС Ольга Литова на заседания думы Югры.

«Задолженность по региональным налогам составила 2,5 млрд руб. (-5,8%), по муниципальным — 600 млн руб. (22%). Всего в округе физические лица сегодня должны 1,6 млрд руб. по имущественным налогам — это на 24,9% меньше показателя за аналогичный период прошлого года», — рассказала госпожа Литова. Показатель отношения задолженности к поступлениям за последние пять лет достиг наименьшего показателя — 4,4% (среднероссийский равен 7%).

Госпожа Литова выразила обеспокоенность из-за задолженности муниципальных предприятий. «Например, “Няганские энергетические ресурсы” (собственник, по данным «Спарк-Интерфакс» — администрация Нягани. — “Ъ-Урал”) имеют задолженность в 1 млрд руб. Аналогичные ситуации с задолженностью возникли у МУП “Управление городского хозяйства” в Пыть-Яхе, МП “Жэк3” в Ханты-Мансийске и других организациях»,— рассказала она.

Глава окружного УФНС предупредила, что в случае банкротства предприятий привлечь к субсидиарной ответственности могут собственников компаний. В таком случае средства местной казны будут использованы для компенсации потерь федерального и регионального бюджетов, из которых будут направлены средства для погашения налоговой задолженности. «Полагаю, проблема возникла из-за отсутствия исполнительной дисциплины. Я не понимаю, как предприятия, находящиеся на смете, могут иметь просрочки. Прошу обратить внимание на ситуацию, так как вопрос эффективности бюджета поднимается на уровне всех регионов»,— обратилась к депутатам госпожа Литова.

По данным окружного УФНС, на 1 июля 2019 года зарегистрировано более 1 тыс. банкротов (+162 банкрота к аналогичному периоду прошлого года). Из них 419 — юридические лица, 623 — граждане. Сумма реестровой задолженности составила 7,7 млрд руб., что на 1 млрд руб. больше показателя за аналогичный период прошлого года. За семь месяцев удалось взыскать 1,2 млрд руб. (16%) от общей задолженности.

Дарья Соколова