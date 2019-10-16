В суды Курганской области стали реже приносить оружие и колюще-режущие предметы

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области на входе в здания судов за девять месяцев выявили у граждан 2228 запрещенных к проносу предметов. Как сообщают в пресс-службе регионального УФССП, это на 204 единицы меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Уточняется, что большую часть выявленных предметов – 1718 – составляют колюще-режущие, еще 384 относятся к категории газового и травматического оружия, 90 – огнестрельного, а также 36 электрошокеров. «наблюдается тенденция снижения числа колюще-режущих предметов, огнестрельного оружия, электрошоковых устройств, и наоборот, рост газового и травматического оружия»,- говорится в сообщении приставов.