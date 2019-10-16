Гендиректора компании-перевозчика в Ставрополе обвиняют в уклонении от налогов на 7 млн рублей

В отношении руководителя ставропольского перевозчика ООО «СПАП 26 регион» возбудили уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, с января 2018 по март 2019 года подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 7 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СПАП 26 регион» было зарегистрировано в апреле 2015 года с основным видом деятельности «Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении». С момента основания предприятием руководит Вячеслав Федосеев., ему же принадлежит 40% предприятия. Еще 40% принадлежит Евгению Романову и по 10% — Ксении Румянцевой и Татьяне Федлсеевой. Выручка компании за 2018 году составила 20,8 млн руб., прибыль — 1,2 млн руб. В предыдущие три года компания показывала убытки.

Дарья Голякова