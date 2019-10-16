Прокуратура усмотрела признаки магазина по продаже алкоголя в ижевском баре «Питьсбург»

Прокуратура Ленинского района выявила нарушения при продаже алкогольной продукции в одном из баров «Город разливных напитков Питьсбург» в Ижевске. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, было установлено, что в помещении бара осуществляется продажа алкогольной продукции в ночное время. При этом помещение обладает признаками магазина.

«Позиционирование себя баром для осуществления возможности по продаже алкоголя в ночное время в данном случае незаконно»,— отметили в прокуратуре.

По данному факту прокурором района в отношении юридического лица ООО «СтройСнабСервис» вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.16 КоАП РФ (нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции). Постановлением суда общество признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.