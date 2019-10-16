В первом полугодии в Ростовской области мировые соглашения заключили по 2% гражданских дел

В судах Ростовской области за первые шесть месяцев 2019 года мировые соглашения заключили только по 2% гражданских дел. Об этом сообщила судья Ростовского областного суда Светлана Простова.

Всего суды Ростовской области рассмотрели в первом полугодии 2019 года более 39 тыс. гражданских дел. Из них только 2% (774 дела) были прекращены в связи с утверждением мировых соглашений. Производство по еще 4% (1,4 тыс. дел) было прекращено в связи с отказом от иска.

Отмечается, что чаще всего примирительные процедуры проводятся между сторонами по делам, вытекающим из брачно-семейных правоотношений, искам о взыскании денежных средств по договорам займа, жилищным спорам.

Кристина Федичкина