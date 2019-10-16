Умер депутат орловского горсовета Константин Федотов

В Орле скончался депутат городского совета депутатов Константин Федотов, сообщила пресс-служба парламента. Похороны состоялись сегодня. Константин Федотов родился 17 марта 1965 года. В администрации Орловской области работал с 1992-го по 1997-й. В 1997–2000 годах был заместителем директора, секретарем попечительского совета регионального Фонда поддержки малого предпринимательства. С 2000-го по 2007-й возглавлял Орловскую лизинговую компанию, после до 2009-го работал гендиректором ОАО «Орловская инвестиционная ипотечная корпорация», с 2013-го — гендиректором МУП «Зеленстрой». Депутатом горсовета избирался с 2006 года, в пятом созыве был председателем комитета по бюджету и налоговой политике.

Владимир Зоркий