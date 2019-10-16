В Саратове выявляются факты мошеннических действий при переводе накоплений в НПФ

Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области проигнорировало сообщение застрахованного лица о мошеннических действиях при переводе его накоплений в негосударственный пенсионный фонд - АО «НПФ «Доверие». Об том сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Со слов заявителя, согласия на переход в НПФ он не давал, договор о переводе накоплений не подписывал, заявления не писал и просил оказание содействия в решении этих вопросов.

Вместо направления соответствующей информации в правоохранительные органы в ОПФР сообщили об отсутствии у пенсионного фонда права осуществлять контроль за деятельностью НПФ, а при подтверждении факта фальсификации подписи на документах заявителю указали на право обратиться в правоохранительные органы.

По выявленным нарушениям в адрес управляющего ГУ- Пенсионного фонда РФ внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Марина Ковалева