Ливневая канализация в Нижнем Новгороде может стать платной В гордуме обсудили передачу сетей ливневки в концессию «Водоканалу».

В думе Нижнего Новгорода рассматривают концессию с «Водоканалом» на реконструкцию ливневой канализации.

Об этом сообщила пресс-служба гордумы, уточнившая, что вопрос обсуждался на заседании комиссии по экологии.

Предполагается, что мэрия, ОАО «Нижегородский Водоканал» и правительство Нижегородской области заключат трехстороннее соглашение уже в 2020 году. При этом может быть введена плата за пользование ливневкой. Раскошелиться придется юридическим лицам. Размер тарифа пока не определен.

Очередные «поборы» объясняются высокими расходами на восстановление сетей, которые на сегодняшний день изношены на ряде участков до 90%. Кроме того, помимо 450 км существующих ливневок, придется построить еще 370 км, а также отремонтировать 24 из 27 насосных станций.

Поскольку проблема застарелая, то виновных в доведении сетей до нынешнего бедственного состояния искать поздно и бесполезно, и поэтому вопрос только в том, кто заплатит за восстановление и развитие инфраструктуры ливневки. Об этом в интервью «КоммерсантуFM Нижний Новгород» рассказал доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Александр Мазин, подчеркнувший, что взимание средств на ливневку с населения было бы еще худшим вариантом.

Поскольку концессию планируется заключить с «Водоканалом», который является фактически естественным монополистом, то соответствующие органы должны особенно пристально следить за тем, что тариф на пользование ливневкой для юридических лиц не был завышен. По мнению профессора Мазина, это станет еще одним проявлением постоянной борьбы между государством и естественными монополистами, причем государство должно выступить на защиту интересов бизнеса, которому и предстоит заплатить за восстановление и развитие ливневки.

Заключение концессионного соглашения запланировано на 2020 год. По мнению генерального директора «Водоканала», его целесообразно заключать сразу на 30 лет – срок службы оборудования.

Напомним, что во время обильных осадков целый ряд территорий Нижнего Новгорода регулярно оказывается затопленным из-за плохого состояния ливневой канализации, а на некоторых улицах из-за полного ее отсутствия.