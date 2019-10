"Я уверен: смотреть это будет очень интересно, тут нет ничего скучного и лишнего, всё довольно компактно. Скучное – это самое страшное, что может быть в жизни и искусстве - утверждает Сергей Полунин!"



В туре «Сатори» состоится мировая премьера- Знаменитый датский танцор и хореограф Йохан Кобборг представит новое соло, которое создал специально для российского тура. Также в шоу принимают участие солисты Театра Эйфмана: Любовь Андреева и Олег Габышев -исполнят номер из балета Эйфмана «Реквием». Ещё одним звёздным участником станет Леонид Сарафанов – один из самых выдающихся исполнителей сложной классической партии Па-де-де из балета «Дон Кихот». В первом акте три соло от Сергея Полунина и уже легендарное - Take Me To Church на музыку Hozier! Второй акт - это собственно «Сатори». В практике дзэн «сатори» означает «внезапное просветление», «видение собственной природы». «Впринципе, все искусство существует, чтобы разбудить в человеке хорошие и правильные чувства, - считает Сергей Полунин. – И благодаря этому, возможно, изменить его взгляды на мир и свою жизнь. Через моего персонажа мы показываем путь такого просветления – от полного незнания себя».

Программа SATORI SHOW в Екатеринбурге:

Искатель – Сергей Полунин

Шо – Джулия Баро

Мать – Джанн Эстерхози

Мальчик – Арсений Цурко / Василий Шевченко

Тени – Алексей Любимов, Деян Коларов

23 октября ККТ "Космос" Билеты от организатора на сайте http://aquamarin-art.ru/