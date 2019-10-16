В Татарстане создадут комплекс по переработке органических отходов

Санкт-петербургская компания «Эвобиос» планирует построить комплекс по переработке органических отходов в Татарстане. Проект предприятия на заседании инвестиционного совета республики одобрил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы региона. Согласно проекту, в Татарстане будут построены экологичные и компактные биоэнергетические комплексы.

Куратором проекта по решению господина Минниханова стало минэкологии республики. Также президент Татарстана поручил создать рабочую группу для изучения возможностей проекта компании «Эвобиос» и использования комплексов по переработке органических отходов в республике. В группу войдут представители минэкологии региона.

По словам председателя совета директоров компании «Эвобиос» Александра Подсекина, на сегодняшний день комплексы по переработке органических отходов уже работают на территории предприятий агропромышленного комплекса Ленинградской области.

Как указано на сайте компании, «Эвобиос» производит и поставляет биокомплексы и биоустановки по переработке органических отходов с одновременным получением биогаза. Компания выпускает две модели биогазовых комплексов: «Индустриальный» и «Тополь». Объем ежесуточной переработки органических отходов комплекса «Тополь» составляет от 3 до 36 тонн, комплекса «Индустриальный» составляет свыше 50 тонн. «Тополь» предназначается для малых и средних предприятий, «Индустриальный»- для крупных.

"Ъ-Казань"