Рейс из Нижнего Новгорода в Китай откроется с 29 октября

Из международного аэропорта Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов») самолеты чартерной авиакомпании AZUR air начнут летать в китайский город Санья (остров Хайнань) с 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Перелеты планируется осуществлять по вторникам с вылетом из Нижнего Новгорода в 11:10, из Китая – в 04:10 по местному времени. Летать будут самолеты Boeing 767-300 вместимостью 336. Отмечается, что забронировать билеты можно у региональных туроператоров.

Анастасия Еремина